Süper Kupa yarı final programı açıklandı

Süper Kupa ilk kez yenilenen formatıyla düzenlenecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'un mücadele edeceği Süper Kupa nefes kesecek.

Süper Kupa'da yarı final maçları 5-6 Ocak'ta Adana ve Gaziantep'te, final maçı ise 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

HANGİ MAÇ HANGİ ŞEHİRDE?



Yarı finalde Fenerbahçe - Samsunspor ve Galatasaray - Trabzonspor maçları oynanacak.



Hangi maçların hangi şehirde oynanacağı da çekilen kura ile belli oldu.

YARI FİNALLER HANGİ ŞEHİRDE?



Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi ise 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana oynanacak.