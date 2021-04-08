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    • 08.04.2021 13:02
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan "Beştepe'de koltuk krizi" iddialarına yanıt! AB'nin istediği düzen uygulandı

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Başkan Erdoğan ile Beştepe'deki görüşmesinde yaşanan sözde "koltuk krizinin" perde arkası ortaya çıktı. Konu ile alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı , "Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu. Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar var. köklü bir devlettir. Türkiye ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde, hem uluslararası protokol hem de Türk misafirperverliğinin getirdiği usuller uygulanır. Biz AB'nin kendi içindeki işleyişe karışmayız. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi. Görüşmede uygulanan protokolde de AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Nokta" dedi.

    Beştepe'de koltuk krizi iddialarına yanıt!
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    Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki çeşitli sorunların görüşülmesi için, AB'den iki önemli isim geçtiğimiz gün Türkiye'ye geldi.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Beştepe'de Başkan Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

    Yaklaşık 1 saat süren bu toplantıya ise "koltuk krizi" damga vurdu.

    Türkiye'yi her fırsatta suçlamaya meyilli uluslararası basın, bu durumu fırsata çevirmek istedi. Amerika ve Avrupa basını, "Von der Leyen küçümsendi, kanepeye sürüldü" gibi ifadeler kullanarak, Ankara'yı suçlu göstermeye çalıştı.

    LEYEN VE MICHEL ARASINDAKİ REKABET KRİZİN ÇIKMASINA NEDEN OLDU
    İşin aslı ise sonra ortaya çıktı. Middle East Eye's (MEE) konuşan Türk yetkili, yaşananların perde arkasını anlattı.

    AB protokolüne göre Leyen ve Michel aynı düzeyde yetkililer. Ancak aralarındaki çekişme, rekabet Beştepe'de krize dönüşmesine neden oldu.

    MEE'ye konuşan Türk yetkili, sorumluluğun kendilerinde olmadığını ve bu krizin tamamen AB delegasyonunun hatası olduğunu söyledi:

    "Michel'in ekibi ziyaret öncesinde Türkiye'ye geldi. Oturma düzeni konusunda protokolle anlaşıldı. Fakat görüşmede von der Leyen'in ekibinden kimse yoktu. Olay krize dönünce yeni bir oturma düzeni teklif edildi. AB delegasyonuna, 'öğle yemeğinde Michel ve von der Leyen, Erdoğan'ın tam karşısına eşit uzaklıkta otursun' denildi. Ancak Michel'in ekibi bunu da reddetti. Erdoğan'ın karşısına Michel oturdu. Michel'in ekibi sadece, Leyen'e aynı yükseklik ve tipte sandalye verilmesini kabul etti."

    Türk yetkilinin açıklamasına AB yetkilileri cevap vermedi.



        ÇAVUŞOĞLU: AB'NİN İSTEDİĞİ DÜZEN UYGULANDI!
        Konu ile alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu. Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar var. Türkiye köklü bir devlettir. Türkiye ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde, hem uluslararası protokol hem de Türk misafirperverliğinin getirdiği usuller uygulanır. Biz AB'nin kendi içindeki işleyişe karışmayız. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi. Görüşmede uygulanan protokolde de AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Nokta" dedi.

        AB YETKİLİSİNDEN "SORUN YOK" AÇIKLAMASI
        Aslında dün Politico'ya konuşan Michel'in ekibi, "Her şey protokole uygundu" dedi. Başka bir AB yetkilisi ise, "Protokol neyse o yapıldı" demişti.

        Ancak bu konu üzerinden Türkiye'yi vurmak isteyen yabancı medya, yayınlarında gerçeği yansıtmak yerine Ankara'nın kastı varmış gibi haberler yaptı.

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