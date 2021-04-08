Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki çeşitli sorunların görüşülmesi için, AB'den iki önemli isim geçtiğimiz gün Türkiye'ye geldi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Beştepe'de Başkan Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1 saat süren bu toplantıya ise "koltuk krizi" damga vurdu.
Türkiye'yi her fırsatta suçlamaya meyilli uluslararası basın, bu durumu fırsata çevirmek istedi. Amerika ve Avrupa basını, "Von der Leyen küçümsendi, kanepeye sürüldü" gibi ifadeler kullanarak, Ankara'yı suçlu göstermeye çalıştı.
LEYEN VE MICHEL ARASINDAKİ REKABET KRİZİN ÇIKMASINA NEDEN OLDU
İşin aslı ise sonra ortaya çıktı. Middle East Eye's (MEE) konuşan Türk yetkili, yaşananların perde arkasını anlattı.
AB protokolüne göre Leyen ve Michel aynı düzeyde yetkililer. Ancak aralarındaki çekişme, rekabet Beştepe'de krize dönüşmesine neden oldu.
MEE'ye konuşan Türk yetkili, sorumluluğun kendilerinde olmadığını ve bu krizin tamamen AB delegasyonunun hatası olduğunu söyledi:
"Michel'in ekibi ziyaret öncesinde Türkiye'ye geldi. Oturma düzeni konusunda protokolle anlaşıldı. Fakat görüşmede von der Leyen'in ekibinden kimse yoktu. Olay krize dönünce yeni bir oturma düzeni teklif edildi. AB delegasyonuna, 'öğle yemeğinde Michel ve von der Leyen, Erdoğan'ın tam karşısına eşit uzaklıkta otursun' denildi. Ancak Michel'in ekibi bunu da reddetti. Erdoğan'ın karşısına Michel oturdu. Michel'in ekibi sadece, Leyen'e aynı yükseklik ve tipte sandalye verilmesini kabul etti."
Türk yetkilinin açıklamasına AB yetkilileri cevap vermedi.