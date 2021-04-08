



ÇAVUŞOĞLU: AB'NİN İSTEDİĞİ DÜZEN UYGULANDI!

Konu ile alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu. Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar var. Türkiye köklü bir devlettir. Türkiye ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde, hem uluslararası protokol hem de Türk misafirperverliğinin getirdiği usuller uygulanır. Biz AB'nin kendi içindeki işleyişe karışmayız. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi. Görüşmede uygulanan protokolde de AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Nokta" dedi.



AB YETKİLİSİNDEN "SORUN YOK" AÇIKLAMASI

Aslında dün Politico'ya konuşan Michel'in ekibi, "Her şey protokole uygundu" dedi. Başka bir AB yetkilisi ise, "Protokol neyse o yapıldı" demişti.

Ancak bu konu üzerinden Türkiye'yi vurmak isteyen yabancı medya, yayınlarında gerçeği yansıtmak yerine Ankara'nın kastı varmış gibi haberler yaptı.