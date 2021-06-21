İşte Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planı! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tek tek anlattı

SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Bakan Korkmaz Avusturya'nın başkenti Viyana’ya 250-260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alınarak, Viyana’ya götürüldü. Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltında tutulduğu Avusturya'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç başlatıldı. Peki Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek mi? Süreç nasıl işleyecek? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek operasyonun perde arkasını anlattı...