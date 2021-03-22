Haberler Video Haber Videoları İşte kronik muhalif medyanın acınası durumu! Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Meclis'e düşen yıldırımı Erdoğan'a bağladı

İşte kronik muhalif medyanın acınası durumu! Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Meclis'e düşen yıldırımı Erdoğan'a bağladı

İşte kronik muhalif medyanın acınası durumu! Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Meclis'e düşen yıldırımı Erdoğan'a bağladı
22.03.2021 16:07
Ana Sayfa 01:43
AK Parti'den son dakika MB...
Ana Sayfa 04:10
Türkiye'de ilk 10'da! Başkan...
Ana Sayfa 01:50
Dikkat! Başvuranın borcu...
Ana Sayfa 00:44
Tuba da kimmiş! Yan yana...
Ana Sayfa 01:05
Çamur yağdı! Araç sahipleri...
Ana Sayfa 05:23
Müge Anlı Şahap Örcün ve...
Ana Sayfa 00:45
Maraşlı 11. bölüm 3. fragmanı
Ana Sayfa 00:44
Maraşlı 11. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 00:34
Maraşlı 11. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 01:41
İstanbul'da günde 5 bin 700...
Ana Sayfa 00:51
Türkiye'de 3. dalga mı...
Ana Sayfa 02:59
Şüpheli son: Yakınları sinir...

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı. CHP yandaşı Halk TV'nin haberi ele alış tarzı, kronik muhalif medyanın içinde bulunduğu acınası durumu gözler önüne serdi. Ayşenur Arslan Meclis bahçesine düşen yıldırım üzerinden Başkan Erdoğan'a yönelik eleştiri yaptı.


Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı.

TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmek üzere olan bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.

Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.



HALK TV'DE AKILALMAZ HABER
CHP yandaşı Halk TV'de Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan Meclis'in bahçesine düşen yıldırımı programında değerlendirdi.

Arslan yıldırımın Meclis'e düşme nedenini ise geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bu ne biliyor musunuz? Meclis bahçesine yıldım düşmüş hanımefendiler beyefendiler. Yani Erdoğan'ın Meclis'i hiçe sayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi, birtakım yasaları hiçe saymasıyla Meclis hani iptal filan deniyordu ya hakikaten metaforun, mecazın, teşbihin gerçeğe döndüğü an"

Haber Videoları