İşte kronik muhalif medyanın acınası durumu! Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Meclis'e düşen yıldırımı Erdoğan'a bağladı

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı. CHP yandaşı Halk TV'nin haberi ele alış tarzı, kronik muhalif medyanın içinde bulunduğu acınası durumu gözler önüne serdi. Ayşenur Arslan Meclis bahçesine düşen yıldırım üzerinden Başkan Erdoğan'a yönelik eleştiri yaptı.

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı.

TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmek üzere olan bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.

Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.







HALK TV'DE AKILALMAZ HABER

CHP yandaşı Halk TV'de Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan Meclis'in bahçesine düşen yıldırımı programında değerlendirdi.

Arslan yıldırımın Meclis'e düşme nedenini ise geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bu ne biliyor musunuz? Meclis bahçesine yıldım düşmüş hanımefendiler beyefendiler. Yani Erdoğan'ın Meclis'i hiçe sayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi, birtakım yasaları hiçe saymasıyla Meclis hani iptal filan deniyordu ya hakikaten metaforun, mecazın, teşbihin gerçeğe döndüğü an"