Haberler Haber Videoları İşte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’a girdiği Fetihkapı!

İşte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’a girdiği Fetihkapı!

İşte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’a girdiği Fetihkapı!
29.05.2022 11:42

OTOMATİK OYNAT

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Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in "Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisiyle müjdelediği fethi 29 Mayıs 1453 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han gerçekleştirdi. İstanbul'un fethine tanıklık eden noktalardan biri de tarihi kapılar. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a Kerkoporta Kapısı’ından girdi. Peki fetih sırasında neler yaşandı? İstanbul’un fethi nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Kaçar değerlendirdi. İşte detaylar...

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Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in "Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisiyle müjdelediği fethi 29 Mayıs 1453 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han gerçekleştirdi. İstanbul'un fethine tanıklık eden noktalardan biri de tarihi kapılar. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a Kerkoporta Kapısı'ından girdi. Peki fetih sırasında neler yaşandı? İstanbul'un fethi nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Kaçar değerlendirdi. İşte detaylar...
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