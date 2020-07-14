İşte 40 yıllık ihanet ağı FETÖ ile CHP'nin ilişkisi! Örgüt siyasete nasıl sızdı?

14.07.2020 14:10

FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si FETÖ ile nasıl iş birliği yaptı? 40 yıllık ihanet ağı FETÖ, siyasete nasıl sızdı? Darbe girişiminden sonra FETÖ kimlere tutundu? Kimler alçak darbecilere kol kanat gerdi? Ayrıntılar A Haber analiz haberinde ele alındı.

Terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde ihanetin izleri hala sıcak. Darbe girişimi Türk milleti tarafından kahramanca bastırılsa da hala kendini gizleyen ve fırsat kollayan darbe sempatizanları mevcut.



Peki 15 Temmuz öncesi ve sonrası darbecilere kim kol kanat gerdi? 40 yıllık ihanet ağı FETÖ, siyasete nasıl sızdı? CHP nasıl FETÖ'nün arka bahçesi oldu ve darbecilerin avukatlığına soyundu?



Hain darbe girişiminin 4. yılında 40 yıllık ihanet ağı FETÖ'nün CHP ile ilişkisi A Haber analiz haberinde ele alındı. İşte tarihin yazacağı gerçekler.



