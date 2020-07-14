Nazlı Nur Baykan ve Sena Subaşı'nın hazırladığı yazıda ise hem gaziler ile hem de Kadem Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör ve yazar-gazeteci Sibel Eraslan'ın görüşlerine yer verildi. 15 Temmuz Şehitler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Şebik, "Destanı millî hafızada canlı tutmak" makalesiyle yer aldığı dosyada, 15 Temmuz gazileri ile yapılan söyleşi de yer almakta. Celal Fedai, "15 Temmuz: Türk fütürizminin ruhu" başlıklı makalesiyle, Birol Biçer hazırladığı sayfa ile "Millî iradenin direnişi" katkıda bulunurken, Mustafa Özcan "15 Temmuz karşısında Arap âlemi" makalesiyle konuyu farklı bir şekilde ele aldı.

Murat Koparan 15 Temmuz'un kahramanlarından Halil Kantarcı portresi ile dosyada yer alırken, Suat Köçer "Türk Sineması'nda Darbeler" konusunu ele aldı. Gökhan Ergür, "Travma sonrası büyüme ve 15 Temmuz" başlıklı makalesiyle konuyu inceledi. Dosyada ayrıca Şair ve Muhit dergisi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Tekeneci; gazeteci, senarist, yazar Leyla İpekçi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden sosyolog Lütfi Sunar 15 Temmuz'un dördüncü yılının önemine dair hazırlanan paket röportaja katkıda bulundu.





Hakkı Öcal, "Darbeyi Kanıksamak!" başlıklı makalesiyle 15 Temmuz'a farklı bir açıdan bakarken, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a Bir 'Cemaat' Hikâyesi" başlıklı yazıyla Mehmet Yalçın Yılmaz şaşırtıcı bir öykü ile bizleri baş başa bırakıyor. Süleyman Arif Özkut, "Darbeler Tarihimizden Kesitler" sunarken, Enis Doko "15 Temmuz'a Din Sosyolojisi Gözünden Bakmak" makalesiyle meseleyi analiz etti. Dosyada son olarak Blue Jasemin olarak tanınan müzisyen yapımcı Yasemin Demir "3 Soru 3 Cevap" bölümünde 15 Temmuz için hazırladığı ve hazırlayacağı bestelerden bahsetti.

Ayrıca dergide "Ölüm Eşiği deneyimleri, ölümden sonra dirilişin bir ön izlemesi" söyleşiyle araştırmacı Saliha Uysal, "8372 Asla Unutma!" makalesiyle Srebrenitsa'yı hatırlatan Emine Şeçeroviç Kaşlı, Çocuklarla Koşan Kadınlar sayfasında Fatma Bayram ile söyleşi yer aldı. Mehmet Hakan Kekeç "Ayasofya 'siyasi'dir" başlıklı yazısıyla katkıda bulunurken, Düşünce Atlası'nda bu ay Fatma Aliye'yi anlatan Nagihan Haliloğlu yer aldı.

