İstanbullular güne yağmurla uyandı! Sağanak yağış ne zamana kadar sürecek?

21.08.2020 08:55

Son dakika haberine göre, Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışın ardından oluşabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.













KİMİLERİ DURAKTA BEKLEDİ, KİMİLERİ KOŞARAK GİTTİ

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul güne yağmurla başladı. Saat 06:00'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bulunduğu Beyoğlu ilçesi oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş duraklara sığınırken, bazı vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.







YAĞMUR İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den dün yapılan uyarının ardından başlayan sağanak yağış, başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz, İstanbul, Osmaniye, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kuzey kıyı ve Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 23°C, 34°C

Az bulutlu

MUĞLA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kuzey kıyı ve Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 31°C

Az bulutlu

HATAY 24°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyıları (İskenderun Körfezi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 33°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık