İstanbullu, hafta sonunu fırsat bilip Belgrad Ormanı'na gitti: Arkalarında bıraktığı 10 ton çöp ise pes dedirtti

Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme başladı. Cumartesi günü sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Ormana, tam 3 bin araç giriş yaptı. Piknikçiler arkalarında ise tam 10 ton çöp bıraktı! Dün 20 kişilik ekip bölgede saatlerce temizlik yaptı.

Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme başladı. Cumartesi günü sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Ormana, tam 3 bin araç giriş yaptı. Piknikçiler arkalarında ise tam 10 ton çöp bıraktı! Dün 20 kişilik ekip bölgede saatlerce temizlik yaptı.

DİŞİTAL DÖNEM

Covid-19 diş tedavisini olumsuz etkiledi. Dijital diş hekimliği ise büyük konfor getirdi. Dr. Hatice Özçelik "Ağız içerisinden görüntü alabilen kameralarla restorasyon yapılacak dişin ölçüsü bilgisayara aktarılıyor. Protez, kaplama, implant dijital ortamda hazırlanıyor. İki seansta hasta alabileceği tedavinin hepsini almış oluyor" dedi. Ömer ÇETİN.

AKILLARA ZARAR VİRÜS

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Kavak, ekim ayında Coronavirüs'e yakalandı. 18 günlük tedaviyle hastalığı atlattı ancak hafıza kaybı yaşamaya başladı. "Corona'dan önce hafızam yerindeydi. Fakat son dönemlerde, unutkanlıklarım başladı. Normal gün içinde yapabileceğim, bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi gerçekleşti. İsim hafızam tamamen yok oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Tekin ise hastalara bol bol bulmaca çözmeleri çağrısı yaptı.

İŞİMİZ YAŞ

Coronavirüs, vaka sayılarının arttığı 5 ülkede ise mutasyona uğradı. Ülkemizde de rastlanan mutant virüsler, daha hızlı bulaştığı için panik yarattı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise uyardı. Mutant virüslerin özellikle 0-9 yaş grubunu etkilediğini açıkladı. "Zamanla bu mutasyonlar öyle bir hale geliyor ki belli bir yaş grubunu ağırlıklı olarak hasta yapıyor" ifadesini kullandı.

KEYİFLER-19!

Antalya'da vaka sayıları arttı. Dün, sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, Koyaaltı Sahili'nin keyfini çıkardı. Polis ekipleri ise denetimi bir an olsun aksatmadı. Sahilde oturan turistlerin pasaport ve ülkeye giriş tarihlerine tek tek baktı.