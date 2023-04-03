İETT otobüsleri kaza ve arızalarla gündeme gelirken bu kez tehlikeli bir yolculuğun parçası oldular.

FATİH'TE PATENLERLE İETT OTOBÜSÜNE TAKILDILAR

Fatih'te patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Unkapanı'nda patenli iki genç hızla ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutundu. Gençler tehlikeye rağmen dakikalarca bu şekilde ilerledi.

Tehlikeli yolculuk arkadan gelen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu İETT otobüsünün Saraçhane'de durağı girmesiyle son buldu.

ŞİŞİ VE TAKSİM'DE BENZER GÖRÜNTÜLER!

Benzer görüntüler Şişli'de ve Taksim'den de geldi.

Şişli Kadırgalar Caddesi üzerinde kaydedilen görüntülerde, üç genç hızla giden İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunmuş ve çömelmiş bir şekilde tehlikeli yolculuk yaptı.

Otobüsün arkasında adeta "örümcek adam" gibi tırmanarak seyreden gençler yürekleri ağza getirdi.

İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda ise bir genç otobüsün arkasına tırmanıp pencereye tutunarak seyretti.