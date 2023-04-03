RAMAZAN İMSAKİYE
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İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu! Görüntüler Şişli ve Taksim'den! |VİDEO

İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu! Görüntüler Şişli ve Taksim'den! |VİDEO
03.04.2023 09:55

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'un Şişli ve Taksim ilçelerinde dört gencin İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında.

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Şişli'de ve Taksim'de dört gencin İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Kadırgalar Caddesi üzerinde kaydedilen görüntülerde, üç genç hızla giden İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunmuş ve çömelmiş bir şekilde tehlikeli yolculuk yaptı. Otobüsün arkasında adeta "örümcek adam" gibi tırmanarak seyreden gençler yürekleri ağza getirdi. Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda ise bir genç otobüsün arkasına tırmanıp pencereye tutunarak seyretti.

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