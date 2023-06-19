İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi görenleri hayrete düşürdü.

Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.

Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi.

Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç'in havadan görüntüsü durumun vehametini gözler önüne serdi.



"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU"

Bölge sakinlerinden Nurcan Öztürk, "Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.

ESKİDEN GAYET GÜZELDİ

Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise "Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi" diye konuştu.