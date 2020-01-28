İstanbul'da taksici terörü! Turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yaptılar 28.01.2020 11:02

İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi. İşte o anlar...