İstanbul'da "seri hırsızlar" 20 günde 11 evi soydu! Parmak izi kalmasın diye bakın ne yaptılar

26.09.2020 13:44

İstanbul'da genelinde 20 gün içerisinde 11 ayrı eve girerek hırsızlık yapan biri kadın iki hırsız gözaltına alındı. Hırsızlardan Hatice Ç'nin girdiği evin kapısını parmak izi kalmasın diye dakikalarca sildiği anlar kameralara yansıdı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da genelinde 20 gün içerisinde 11 ayrı eve girerek hırsızlık yapan biri kadın iki hırsız gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan hırsızlardan Hatice Ç'nin girdiği evin kapısını parmak izi kalmasın diye dakikalarca sildiği anlar kameralara yansıdı. İki şüpheli tutuklandı.







Eyüpsultan, Sultanbeyli, Arnavutköy, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde 20 gün içerisinde peş peşe hırsızlık olayları meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.







Polis, hırsızlık meydana gelen apartmanlarda güvenlik kameralarını incelediğinde 1'i kadın 3 hırsızın görüntülerine ulaştı. Hırsızların kapı kilitlerini kırarak girdikleri, elektronik eşya, ziynet eşyası, nakit para, kol saati, gümüş çay takımı ve el süpürgesi çaldıkları tespit edildi.







İŞLERİ HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlik ve eşkalerini tespit ettiği iki şüpheliyi 20 Eylül'de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Suat G. (38)'nin 25 suçtan kaydının olduğu, Hatice Ç. (25)'nin 20 suçtan kaydının olduğu belirtildi.







İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.







PARMAK İZİNİ SİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerde Kadın şüphelinin parmak izi bırakmamak amacıyla apartman kapısını dakikalarca sildiği ve çaldıkları malzemeleri poşetle taşıyarak apartmandan çıktıkları görülüyor.







Ayrıca kadın şüpheli kapıyı açmak için tek başına gelip dikkat çekmemeye çalıştığı öğrenildi.