İstanbul'da minibüs ücreti kaç lira oldu? (İndi-bindi 2025 zamlı ücret)

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 16:47

İstanbul'da toplu taşıma ücretleri 2025 yılıyla birlikte yeniden zamlandı. Yeni tarifeye göre minibüslerdeki indi-bindi ücreti 2025 yılında nasıl şekillendi? İşte merak edilenler...

ZAM ORANI AÇIKLANDI

Bugün gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam teklifi onaylandı ve minibüs ücretlerine yüzde 35 oranında artış yapıldığı açıklandı.

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerdeki indi bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye artış kaydetti.