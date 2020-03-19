Hava durumu | Meteorolojiden Türkiye geneli son dakika kar yağışı uyarısı 19.03.2020 09:44

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Türkiye genelinde birçok ilde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşeceği belirtilirken, yurt genelinde de kar yağışının etkili olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 19 Mart 2020 hava durumu tahminleri...

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

19 MART 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 10

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13





Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

19 MART 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU





20 MART 2020 CUMA HAVA DURUMU







21 MART 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU







22 MART 2020 PAZAR HAVA DURUMU







23 MART 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU