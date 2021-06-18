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İstanbul’da ‘Karagümrük’ çetesi (Nurişler) üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul’da ‘Karagümrük’ çetesi (Nurişler) üyeleri adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberine göre İstanbul’da, “Nurişler” ya da “Karagümrük çetesi “ olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cezaevinde tutuklu olan elebaşı Nuri Ergin'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.’nin de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "Nurişler" ya da "Karagümrük Çetesi" olarak adlandırılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 27 şüphelinin yakalanması için 53 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 kişi yakalanmıştı. Cezaevinde tutuklu olan elebaşı Nuri Ergin'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.'nin de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.


Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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