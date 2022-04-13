İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pandemi nedeniyle ara verilen gece metro seferlerinin 9 Nisan itibariyle yeniden başladığını duyurdu. Gece yarısından sonra 15-30 dakika aralıklarla gelen metrolara biniş ücreti ise çift bilet tarifesine göre devam etti. İBB yönetimi tarafından İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına yapılan yüzde 40'lık zammın da aynı gün uygulanmaya başlamasıyla birlikte İstanbullular mağdur edildi.



Beyaz Masa'ya ise İstanbullular konuyla alakalı tepkilerini yağdırdı. O tepkilerden ve Beyaz Masa tarafından verilen yanıtların bazıları ise şu şekilde:

*Hakan Ergin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın resmi Twitter hesabını etiketledi ve "Merhabalar bu gece çift tarife olayı toplu taşımada gerçek mi acaba sayın yetkililer?" diye sordu.



İBB Beyaz Masa; Hakan Ergin'e cevap verdi ve "Merhaba, 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:00 dan itibaren çift bilet uygulaması geçerli olmuştur. İyi geceler dileriz" ifadelerini kullandı.





KÖROĞLU: "GECE 12'DEN SONRA METRO NASIL 15 TL BASIYOR? NEYİN TARİFESİ BU?"

*Sena Köroğlu: "Ekrem İmamoğlu ve İBB Beyaz Masa gece 12'den sonra metro nasıl 15 TL basıyor? Neyin tarifesi bu? Ve neden sürekli otobüs seferlerini iptal ederek insanları mağdur ediyorsunuz? Neyin zevki bu? Ne zamandan beri çift tarife? Kabataş Kağıthane hattı 62 ve 63 saat 22.00 ve 00.30 arası bekledim ancak gelmedi sebebi? Mağduriyet ne olacak? 63 Kabataş - Çeliktepe Kabataş durağında bekledim"



ALPARSLAN: "EKREM İMAMOĞLU TAKSİDEN DAHA PAHALI"

*Önder Alparslan: "Sena hanım, taksi daha ucuz. Onu tercih edin. Ekrem İmamoğlu taksiden daha pahalı"

*Şerif Sundu: "Taksi ücretinden biraz düşük alıyorsunuz hizmet böyle olur"

*Süheyl Burak: "Adaylığı sırasında, 'İstanbulʼda ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu başkanım, gündüz 7 lira 67 kuruş aldığı vatandaştan gece de 15 lira 34 kuruş almaya başlamış: 'İBB, iyi geceler diler...'"

*Hasan Tamar: "Çifte tarife. Her şey güzel oluyor"

TEK BİLET 7,67 METRODA GECE YARISI TEK BASIM 15.34 TL

Beyaz Masa; 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:00'dan itibaren çift bilet uygulamasının geçerli olduğunu açıkladı. 6 Nisan'da yapılan ve 9 Nisan'da uygulamaya konulan yüzde 40'lık zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL iken, İstanbul'da gece 00:00'dan sonra toplu ulaşım kullanan kişilerin, çift bilet tarifesi üzerinden 15.34 TL ödediği öğrenildi.





GECE ULAŞIMI UYGULAMASINA 27 AĞUSTOS 2109 TARİHİNDE GEÇİLDİ

İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan İBB yönetiminin kendi başına yürüttüğü ve karar aldığı UKOME'de alınan kararla gece ulaşımı uygulaması başladı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girdi. Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesinin çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise AK Parti döneminden kaldığı şekliyle gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.



Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor.

METRO HATLARI

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı

M1B Yenikapı - Kirazı Metro Hattı

M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı

M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı

M5 Üsküdar - Çekmeköy Metro Hattı

M6 Levent – Rumeli Hisarıüstü Metro Hattı



METROBÜS HATLARI

Beylikdüzü – Söğütlüçeşme

Avcılar-Söğütlüçeşme (02.00'ye kadar)

Beylikdüzü-Zincirlikuyu (02.00'ye kadar)

OTOBÜS HATLARI

25G Sarıyer – Taksim

40 Rumelifeneri – Garipçe – Taksim

11 US Sultanbeyli – Üsküdar

19S Yenidoğan Sarıgazi – Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

l30A Deniz Harp Okulu – Kadıköy

H6 Yunus Emre Mahallesi – İstanbul Havalimanı

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4. Levent Metro

Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy



ŞEHİR HATLARI

Kadıköy – Karaköy – Beşiktaş

Bostancı – Adalar