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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:27 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 12:31

İstanbul'da fırtına! Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu

Son dakika haberleri... Zeytinburnu açıklarında demirleyen "Kadriye Ana" isimli yakıt gemisi, fırtına ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. İçerisinde 11 mürettebatın bulunduğu gemi, ekiplerin çalışmaları sonucu geleneksel varagele yöntemiyle kurtarıldı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.

Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisi yaklaşık 500 metre sürüklenerek karaya oturdu.İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde 11 mürettebat mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan kurdukları 'geleneksel varagele' sistemiyle gemide bulunan 11 mürettebat kısa sürede kurtarıldı.

Ekiplerin kurduğu düzenekle kurtarılan mürettebattan ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğü fırtına nedeniyle denizden iki römorkör ve nene hatun acil müdahale gemisini her türlü ihtimale karşı hazır bekletirken karada ise insan talisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle karaya oturan tankerden 11 mürettebatın kurtarıldığını, olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının yaşanmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu açıklarında karaya oturan tankerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komuta Merkezi'nden alınan bilgiye göre; içinde 600 ton petrol bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadrıye Ana isimli gemi, gece 01.07'de Zeytinburnu Sahili bölgesinde karaya oturmuştur. Gemide bulunan 11 mürettebat; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Yapılan ilk incelemede olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının meydana gelmediği tespit edilmiş olup gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

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