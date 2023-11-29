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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 15:09 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 15:19

İstanbul'da fırtına can aldı! İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına ve şiddeti yağışın etkisiyle Kağıthane'de direğin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, Eyüpsultan'da ise inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 gecekondunun tedbir amaçlı boşaltıldığı, evlerde yaşayanların ise otellere ve misafirhanelere yerleştirildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın bilançosunu açıkladı. 28 Kasım'da İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapıldığının belirtildiği açıklamada, kentin yapılan uyarıya paralel olarak salıyı çarşambaya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girdiği ifade edildi.

Direğin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul'da meydana gelen olaylara yer verilen açıklamada, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde 'Kadriye Ana' isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 02.44'de Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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