Haberler Haber Videoları İstanbul'da DEAŞ operasyonu 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu 13 şüpheli gözaltına alındı
01.12.2022 10:08

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:59
Samsun’da otomobil takla attı:...
Haber 02:47
Kan donduran son! 13. kattan...
Haber 04:20
İstanbul'da taksi ve...
Haber 02:24
Fezlekeler Meclis'te!
Haber 07:43
Hatay'da dev operasyon! 5 ay...
Haber 14:01
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 02:55
Sahte doktor maaş aldı mı?...
Haber 08:03
Ömer Çelik'ten 6'lı masanın...
Haber 01:19
Bartın'da yolcu otobüsü...
Haber 03:22
Eyüpsultan'da feci kaza! 2...
Haber 01:09
İmamoğlu'ndan yakışıksız...
Haber 02:50
Boğanın kafasına defalarca...

Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Videoları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişilerz ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.

10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA