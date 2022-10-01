İstanbul'a yeni metro hattı! Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de açılıyor

Son dakika haberi! İstanbul bir metro hattına daha kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği arttırıyoruz." dedi.