Haberler Video Haber Videoları İstanbul'a araç giriş ve çıkışında son durum
İstanbul'a araç giriş ve çıkışında son durum

İstanbul'a araç giriş ve çıkışında son durum

05.04.2020 09:44

Koronavirüs salgınının yayılmasını önleme kapsamında çıkarılan genelge ile birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş-çıkışları durduruldu. Genelge sonrası trafikte denetimler artarken, polis ekipleri her aracı tek tek durdurarak kontrole başladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları