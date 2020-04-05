İstanbul'a araç giriş ve çıkışında son durum

Koronavirüs salgınının yayılmasını önleme kapsamında çıkarılan genelge ile birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş-çıkışları durduruldu. Genelge sonrası trafikte denetimler artarken, polis ekipleri her aracı tek tek durdurarak kontrole başladı.
İstanbul'a araç giriş ve çıkışında son durum05.04.2020 09:44
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