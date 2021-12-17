İstanbul kar ne zaman yağacak? Valilik İstanbul'u kar yağışı için ilçe ilçe uyardı |HAVA DURUMU

Son dakika hava durumu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.





Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. Valilik, 4 günlük hava durumunu açıkladı. Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada gün gün Hava Durumu şu şekilde belirtildi:



- Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.









- Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor



- Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor









- Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



- Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





EGE

Çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m²), iç kesimlerinde (500 metre üzeri rakımlı yerlerde) yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ çevrelerinde yağmurlu, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Hakkâri ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri (900 metre ve üzeri) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı