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İstanbul Kadıköy'de metrobüsle kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Kadıköy'de metrobüsle kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu
19.02.2021 09:21
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İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak metrobüs yoluna girdi. Otomobil metrobüsün tam önünde dururken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören metrobüsteki yolcular, bir yandan otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koştu diğer yandan da ters dönen otomobili düzeltti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Daha sonra araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Kenan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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