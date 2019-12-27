İstanbul Boğazı'nda gemi kazası kamerada! İşte geminin çarpma anı |Video 27.12.2019 13:49

İstanbul Boğazı'nda "Songa İridium" adlı kargo gemisi kaza yaptı. Makine arızası oluşan 23 bin 533 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemi, Rumeli Hisarı'nda iskele demirini atarak karaya oturdu. Kaza, Aşiyan Mezarlığı'nın hemen önünde meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. İşte geminin sirenler çalarak kıyıya çarpma videosu...

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, Rumeli Hisarı mevkisinde makine arızası oluştu.

Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.

GEMİ KURTARILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, saat 12:00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir.

Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur.

Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır.

Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır." denildi.