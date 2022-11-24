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İstanbul Bakırköy'de İETT şoförü yolcularla tartıştı, kontak kapattı!

İstanbul Bakırköy'de İETT şoförü yolcularla tartıştı, kontak kapattı!
24.11.2022 13:14

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İstanbul Bakırköy'de durağa geç geldiği iddia edilen bir İETT aracının şoförü yolcularla tartıştı. Tartışma sonrası yolculara sinirlenen şoför, otobüsü yol kenarına çekerek kontak kapattı.

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Bakırköy'de durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular tartıştı. Yolculara sinirlenen şoför, otobüsü yol kenarına park ederek yerinden hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'de Kayaşehir'e sefer düzenleyen 79B hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. Durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İETT şoförü, aracı yol kenarına park ederek hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförüne tepki gösteren yolcuların polisi arıyor. Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu şoföre, acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor. Yolcunun yaptığı ısrara rağmen İETT şoförü polisi bekleyeceğini söylüyor.

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