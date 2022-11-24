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Başkan Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz

Başkan Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz
24.11.2022 15:24

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Son dakika haberleri... Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe'deki toplantıya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz onlarla buralara tırmandık. Sergiledikleri fedakarlıklarla, 192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Pençe - Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız olanlara da tepki gösteren Erdoğan, "Maalesef şu an Meclis'te ne idiği belirsizler rahatsız" açıklamasında bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gitmeyin' diyerek öğretmenleri kışkırttığı sınavın sonuçlarını da açıkladı.

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