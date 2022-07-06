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İstanbul Bakırköy'de dehşet! Önce avukatı sonra dava açan kadını öldürdü! İşte cinayet anı

İstanbul Bakırköy'de dehşet! Önce avukatı sonra dava açan kadını öldürdü! İşte cinayet anı
06.07.2022 16:50 - Son Güncelleme: 06.07.2022 16:51

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İstanbul Bakırköy'de tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu isimli kişi dehşet saçtı. Önce avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldüren saldırgan, ardından da kendisine dava açan Öznur Tufan'ı iş yerinde öldürdü.

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Bakırköy'de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı.

Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece'deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan'ı öldürdüğü Büyükçekmece'de yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi.

Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.

DAVA GERİ ÇEKİLMEYİNCE DEHŞET SAÇTI
Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesindeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerine geldi. Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı.

Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öznur Tufan'ın vurulduğu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR SENEDEN BERİ TEHDİT EDİYORDU"
Yaşananları anlatan Tufan'ın komşusu, "Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur Tufan'ın yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler. Bu da bugün geldi vurdu" dedi.

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