İstanbul Bahçelievler'de 3 motosikletli kendilerini yolda sıkıştırdığını iddia ettikleri servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Bahçelievler'de 3 motosikletli kendilerini yolda sıkıştırdığını iddia ettikleri servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Bahçelievler'de 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü.
'SIKIŞTIRDI' İDDİASIYLA TEKME TOKAT SALDIRDILAR
Yenibosna'da dün akşam saatlerinde servis şoförü iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı.
Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı.
3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü.
Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.