İsrail 'Marinette' gemisine baskın düzenledi!
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 11:55
İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu’na ait Marinette teknesine baskın düzenledi. Canlı yayında donanma gemisinin tekneye yanaştığı anlar görüldü. Baskının ardından yayın bağlantısı kesildi ve tekneyle iletişim sağlanamadı.
