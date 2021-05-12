RAMAZAN İMSAKİYE
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İsrail, Gazze'de sivillerin ve basına ait ofislerin olduğu 9 katlı binayı bombaladı

İsrail, Gazze'de sivillerin ve basına ait ofislerin olduğu 9 katlı binayı bombaladı
12.05.2021 10:34
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İşgalci terör devleti İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde bulunan sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı.


Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.

Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.

Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ
Saldırı sonucunda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Öte yandan saldırı sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

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