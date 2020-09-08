



ANATOLİA: Eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya hâlâ ne yüzle ekranlara çıkabiliyor? Derdiniz ne sizin? Kadına şiddeti normalleştirmek mi?

HAZAN SARCA: Ya bu İsmail Küçükkaya karısına şiddet uygulamadı mı?

Neden hâlâ kimse ekranda olduğunu sorgulamıyor?

AYSENUR BULUT KATIKSIZ: İsmail Küçükkaya nasıl ekranlara geri dönebiliyor ya! Sizin kadınlara vuran ellerinizi biz alkışlayacak mıyız? Yazıklar olsun.

PATULİ: Eşine bu kadar kötü davranan birini mi koruyorsun Fox? Kendinize yakıştırmışsanız mesele yok ama sakın hak hukuk adalet diye bir haberi de sunmasın.

VMARCELBİEN: Vıcık vıcık biri, hele annelerim falan deyişiyle tam pazarcı esnafı vıcıklığında.

