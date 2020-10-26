İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan Fransa ve Cumhurbaşkanı Macron Suriye'nin Deyrizor bölgesinde protesto edildi. Bölgeyi işgal eden PKK/PYD'li teröristler, protesto eylemini dağıtmak için halkın üzerine ateş açtı.
İslam'a saldıran Fransa ve Macron'u protesto eden Deyrizor halkına PKK/PYD'li teröristler ateş açtı
- İslam'a saldıran Fransa ve Macron'u protesto eden Deyrizor halkına PKK/PYD'li teröristler ateş açtı
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