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İslam'a saldıran Fransa ve Macron'u protesto eden Deyrizor halkına PKK/PYD'li teröristler ateş açtı

İslam'a saldıran Fransa ve Macron'u protesto eden Deyrizor halkına PKK/PYD'li teröristler ateş açtı
26.10.2020 13:33

İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan Fransa ve Cumhurbaşkanı Macron Suriye'nin Deyrizor bölgesinde protesto edildi. Bölgeyi işgal eden PKK/PYD'li teröristler, protesto eylemini dağıtmak için halkın üzerine ateş açtı.


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