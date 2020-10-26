Orhan Kavuncu'dan MİT'e "Orkestra şefi Enver Altaylı" için mektup! Şok detaylar ortaya çıktı

İYİ Parti'nin kurucularından olan Ümit Özdağ’ın, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü olduğu iddialarının ardından gündem sarsıldı. Gazeteci Nedim Şener, konuyla ilgili çok konuşulacak yeni detayları köşesine taşıdı.

Nedim Şener'in "Orkestra şefi" adlı köşe yazısı şöyle:



Bir önceki yazımda İP kurucusu Ümit Özdağ'ın, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ilişkisi konusundaki açıklamasının büyük fotoğrafın küçük bir parçası olduğunu yazmıştım. Çünkü Buğra Kavuncu'nun 1997'de gittiği ve Kazakistan'da üyesi olduğu FETÖ'nün KATİAD isimli derneğinin 2007-2010 arasında yöneticiliğini yapmış olması tek başına her şeyi anlatmaya yetmez.

O yüzden büyük fotoğrafa bakmak gerektiğine dikkat çekmiştim.

Kazakistan'ın başkenti Alma Ata'da 2014'te Enver Altaylı'nın kardeşi Talha Altaylı'ya ait G Balık isimli restoranda çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor. Masada sol başta FETÖ'nün Kazakistan imamı Mesut Ata, onun yanında Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu, onun yanında da Buğra Kavuncu'nun dayısı, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı oturuyor.

Masada en sağda bulunan kişi Buğra Kavuncu'nun kardeşi Oruç Burak Kavuncu, onun yanında Kazakistan'da yayınlanan FETÖ'nün Zaman gazetesi başyazarı Ahmet Alyaz oturuyor. Masada FETÖ'nün Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan da var. Bir de o karede olmayanlar var. Buğra Kavuncu'nun amcası, yani Orhan Kavuncu'nun kardeşi, FETÖ üyesi firari İsmail Kavuncu gibi...





ORHAN KAVUNCU-ENVER ALTAYLI

Kuşkusuz masadaki herkes önemli ama Ümit Özdağ'ın açıklamalarından sonra, eski MİT mensubu, CIA ve Alman istihbaratıyla ilişkili Enver Altaylı ile Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun varlığı özel bir önem kazandı. Madem Buğra Kavuncu ismi tartışma konusu, onu babası Orhan Kavuncu'dan ayrı tartışmak eksik kalır. İP'lilerin adını bile bilmediği ama Akşener tarafından GİK üyesi, genel başkan yardımcısı yapılan Buğra Kavuncu'nun siyasete girmesinde rolü önemli.

ORHAN KAVUNCU İP MİTİNGİNDE

2018 yılı Haziran ayında Osmaniye mitinginde Akşener, Buğra Kavuncu'yu partililere tanıtırken babası Orhan Kavuncu'yu da sahneye çağırıp şunları söylemişti:

"Şimdi Orhan Kavuncu abim burada, biliyorsunuz Osmaniye'nin il olmasında çok büyük faydası olmuştur. Kız kardeşini (kendisinden söz ediyor) desteklemeye geldi Allah razı olsun. Buraya iki genel başkan yardımcımla geldim, buradalar, Buğra Kavuncu ve sizin evladınız Osmaniyeli Ersagun Yücel. Abimin oğlunu aldım, şimdi sizinle tanıştırmak istiyorum. Orhan abiye teşekkürlerimi sunmak istedim."

ALTAYLI İÇİN MİT'E MEKTUP

Elbette Orhan Kavuncu'yu konuşurken, kayınbiraderi ve halasının oğlu, eski MİT'çi ve CIA ile Alman istihbaratı ile ilişkili olan, şu anda FETÖ üyesi bir eski MİT mensubunu yurtdışına firarını organize etmekten tutuklu olan Enver Altaylı'dan söz etmek gerekiyor.

Orhan Kavuncu, Enver Altaylı'nın tutuklandığı 27 Ağustos 2018'de kendi internet sitesinde onu savunurken şunları yazmıştı: "Allahtan korkmaz kuldan utanmaz kişiler kına yaksın! Enver Altaylı 20 Ağustos 2017 günü gözaltına alındı. Bugün de tutuklandı. Avukatından öğrendiğimiz kadarıyla, 2013 yılında MİT'e alınan 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ'cü olduğu için MİT'ten ihraç edilen ve halen tutuklu olan birisi Enver Altaylı'ya telefon edip yardım istemiş. Buna istinaden örgüte yardım etmek suçundan yargılanma istemiyle tutuklandı. Bunun dışında bilmediklerimiz var mıdır? Olabilir. Enver Altaylı benim halamın oğlu, kayın biraderim, benden beş yaş büyük ağabeyimdir. Fikri yapımın oluşmasında katkısı olmuştur. Dolayısıyla onunla ilgili davayı takip etmek, yardım etmeye çalışmak benim en tabii vazifemdir."





Orhan Kavuncu, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Enver Altaylı gözaltıda iken MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a ulaşmaya çalıştığını da açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabri Erdil ve Tuğrul Türkeş ile görüşmüş. MİT Müsteşarı'na ulaşamayınca ona şu mektubu göndermiş:

"Sayın Hakan Fidan, MİT Müsteşarı, Değerli Müsteşarım

1) Enver Altaylı, Mustafa Özcan ilişkisi bilinen bir konu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip İşçimen'e daha önce verdiği ifadede Özcan ile dönemin Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle Orta Asyalı öğrencilere yardım amacıyla nasıl tanıştığı bilgisinin detayları bulunuyor.

2) Enver Bey'in, Teşkilata 7 Şubat 2012'den sonra alınmış, İran masasında çalıştırıldığı iddia edilen 15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ'cü olduğu için ihraç edilmiş, tanımadığı bir gencin telefonuna cevap vermekle suçlandığı söyleniyor. 70 küsür yaşındaki Enver Bey'in 20 küsür yaşında ve üstelik teşkilattan ihraç edilmiş bir şahısla irtibat kurup kendisine yardımcı olmaya çalışacağı iddiasını aklımız almıyor.

3) Bunların dışında bir konu varsa onu biz de bilelim ki, susup bir kenarda sabırla bekleyelim.

Saygılarımla... Prof. Dr. Orhan Kavuncu"

SÜRGÜN MEKTUBU VE GÜL-KAVUNCU GÖRÜŞMESİ

Orhan Kavuncu'nun Enver Altaylı'yı desteklemesi ve onu savunmasını sadece akrabalık ilişkisi ile açıklamak zor. Çünkü beraberlikleri başka alanları da kapsıyor. Nitekim Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen ve 28.12.2008 tarihli bir mektup bu ilişkiyi anlamamızı sağlıyor. Enver Altaylı 2018 yılında Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'a "Saygıdeğer Prezindentim" hitabıyla yazdığı mektupta, Orhan Kavuncu'nun da adını geçiriyor. Altaylı, mektupta Özbekistan yönetim muhalifi Muhammed Salih'in Türkiye'den sınır dışı edilmesi konusunda FETÖ elebaşı Gülen'in rolünü anlatırken, Orhan Kavuncu'nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesini şöyle aktarıyor:

"(...) Bizler Türkiye'de Özbekistan'a karşı faaliyet gösteren bazılarının, bu arada Salih'in gerçek yüzünü anlamış bulunuyoruz. Türkiye dışına çıkartılmıştır.

Salih'in sınır dışı edilmesinde Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin Abdullah Gül'e yazdığı mektubun etkili olduğunu biliyorum. Ben mektubu okudum. Hoca Efendi mektubunda ekstremist dini akımlarla bağlı olan Salay ve benzeri insanların verdikleri ve verecekleri zarara dikkat çekerek, bunlara engel olmanın dini ve İslami bir vecibe olduğunu yazıyor. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kayınbiraderim Prof.Dr. Orhan Kavuncu'yu davet etmiş ona benzer şeyler söylemiştir. Gül Orhan'a söylediklerinin tarafımdan Zatı Alinize intikal ettirileceğini bilir..."

BUĞRA AYRINTI, İLİŞKİLER DAHA DERİN

Nitekim bunu öğrenen Muhammed Salih, 2008 yılında FETÖ elebaşına elden ulaştırdığı mektupta, Gülen'in Özbekistan'da kapalı okullarını açtırabilmek için kendisini Türkiye'den sürgün ettirmek amacıyla İslam Kerimov ile pazarlık yaptığını yazmıştı.

İki kardeşi ile birlikte 8 bin Özbek Müslüman'ın Kerimov'un zindanlarında çürümeye devam ettiğini yazan Salih, mektubunda Gülen'e "Gerçekten böyle bir pazarlık oldu ise, ben bir mazlum Müslüman olarak size hakkımı helal etmeyeceğim" diyerek sitem etmişti.

Tüm bu olan bitene baktığımızda, Buğra Kavuncu üzerinden başlayan tartışmanın sadece Enver Altaylı ve Orhan Kavuncu ilişkisinin akrabalık boyutuyla ilgili değil, daha derin olduğu anlaşılıyor.

Büyük fotoğrafta baktığınızda Amerika'dan Avrupa'ya, Türkiye'de FETÖ'den Orta Asya'ya uzanan ve Türkiye'de iç siyaseti de dizayn eden CIA ve Alman istihbaratı ile ilişkili Enver Altaylı'nın "orkestra şefliğinde" büyük bir senaryonun aktörleri görülecektir.