İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin için toplandı! Komite Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Türkiye’nin girişimleriyle toplandı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Toplantının sonunda İsrail’in saldırıları kınandı.Uluslararası koruma sağlanması ve İsrail’in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yapıldı." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı konusunda toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi, uluslararası kamuoyu ile Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçmeye çağırırken İsrail'in işlenen suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin girişimiyle 11 Mayıs'ta Cidde'de toplanan İİT Temsilciler Komitesi, 5 konuda mutabık kaldı. İsrail saldırganlığını kınayan komite, uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısını yaptı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edilirken uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararları da geçersiz ilan eden komite, toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda da mutabık kaldı. Türkiye, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Kurulu'nun en yakın sürede toplanması ile BM Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulunma önerisi getirdi.



Bir diğer öneri ise Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi oldu.

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklama:

Kudüs ve Filistin'deki İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısı yapıldı.

Toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı.

Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi amacıyla BM'deki İİT Grubu harekete geçmeye çağrıldı.

ŞEHİT SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Gazze ve Doğu Kudüs'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı.



Bakanlık, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 14'ü çocuk, 5'i kadın toplamda 56 kişi olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 335 Fİlistinlilinin yaralandığı belirtildi.

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ VAHŞET YARGILANMAYI GEREKTİREN SAVAŞ SUÇU"

Geçtiğimiz gün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtmişti. İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı.



Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail, zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz." ifadelerine yer verildi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da "İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma" çağrısında bulunuldu.