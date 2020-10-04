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İşgalci Ermeni darmadağın! Azerbaycan 7 köyü daha kurtardı

İşgalci Ermeni darmadağın! Azerbaycan 7 köyü daha kurtardı
04.10.2020 01:48

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.


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