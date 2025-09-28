İş makinesinin darbesiyle 9 katlı bina yerle bir oldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 9 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yerle bir oldu.
Binanın yıkıldığı anlar ise kameraya yansıdı. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.