İş makinesinin darbesiyle 9 katlı bina yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yerle bir oldu.

Binanın yıkıldığı anlar ise kameraya yansıdı. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.