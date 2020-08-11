İş dünyasından ekonomiye tam destek: Dünyada rüştünü ispatlamış bir Türkiye var

11.08.2020 16:49

Kur yükselişi işe küresel güçler tarafından etkilenmeye çalışılan Türk ekonomisine iş dünyasından tam destek geldi. İş dünyası temsilcileri, “Bizim Türkiye’ye güvenimiz tam. Türkiye kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir” mesajı verdi.

Para piyasalarındaki dalgalanmalar gözleri yeniden küresel güçlerin Türk ekonomisine yaptığı baskılara çevirdi. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde paylaştığı rakamlarla oluşturulmaya çalışılan sanal yükselişe dikkat çekti, endişelerin yersiz olduğunu gözler önüne serdi.



İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK

İş dünyası temsilcilerinden de Türk ekonomisine tam destek geldi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, "Bugün dünyada kendini, rüştünü ispat etmiş bir Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Son 50 yıldır, son 60 yıldır olduğu gibi her güçlendiğimiz zamanda bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık. Dövizde olsun, altında olsun önemli bir dalgalanma yaşamış olsak da bugün özellikle sanayi tarafına bakıldığında ihracatçılar tarafında her ayın bir önceki aya göre daha büyüdüğünü pandemiden bu yana görmeye başladık" dedi.



