TÜRKİYE imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Temmuz'da 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı. Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti.

EŞİK DEĞERİ GEÇTİ

Sosyal medya hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, endeksteki yükselişe dikkati çekti. Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak Temmuz'da 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.

Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.💪 https://t.co/rPbpl6ZG6y pic.twitter.com/y8VwU7dooD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020

EKONOMİ YÖNETİMİNE TAM DESTEK

TİM Başkanı İsmail Gülle: Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la 7 gün 24 saat birlikte çalışıyoruz. İhracatı çok kısa sürede toparladık. Bütün ekonomilerin zorlandığı bir dönem. Ama verilen desteklerle, ihracattaki hedeflere ulaşmayı hedefliyoruz.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Sayın Bakanımız Ağustos kur atağında ve pandemi sürecinde hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli çalışmalar yürüttü ve iş dünyamızın hep yanında oldu. İş dünyası olarak, ülkemize olan inancımız ve güvenimiz tam. Her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyoruz.