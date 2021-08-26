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Irak'ın kuzeyinde TSK-MİT çalışmasıyla 5 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde TSK-MİT çalışmasıyla 5 PKK'lı öldürüldü
26.08.2021 16:37
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin'de TSK ve MİT'in ortak çalışmasıyla 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyurulan açıklamada,

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

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