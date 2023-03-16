İP kopma noktasına geldi: İstifaya hazırlanan Yavuz Ağıralioğlu: Sağ ayağımın üzerine basamadığım için mutsuzum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinin ardından; gizli ortak HDP memnuniyetini belirten açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'e davet eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olumlu dönüş aldı. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de HDP'li yetkililerle görüşecek. Ancak koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'de ipler gerilmiş durumda. Kılıçdaroğlu-HDP yakınlaşmasından rahatsız olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partiden kopma noktasına geldi.

CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELİYOR!

6'lı koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday çıkarmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ziyaret çağrısında bulunmuştu. Edirne Cezaevi'nde terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da ziyaret için Twitter'dan kapıları açmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.





"ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı. Görüşme 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de gerçekleşecek.

AĞIRALİOĞLU İSTİFA NOKTASINDA

Meral Akşener'in masaya dönmesinden sonra İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kırgın olduğu kulislere yansımıştı. Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başta olmak üzere HDP ile kurulan temaslardan rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU ÇIKIŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP rahatsızlığını "Peki bunlar İYİ Parti'de bir kırgınlığa neden olmadı mı? İYİ Partililer kendilerini rencide edilmiş hissediyorlar. Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'in öbür köşesinde gazetecilerle sohbet ediyordu. Ağıralioğlu kırgınlığını gizlemiyor. "Masa'ya dönerken rencide edildik" diyor. İstifa aşamasına gelmiş durumda. Hafta başında bir çıkış yapmaya hazırlanıyor" sözleriyle dile getirdi.

ODA TV'de yer alan habere göre İYİ Parti'nin siyasi gardının düştüğünü söyleyen Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İtirazlarım var sadece. O süreçte yaşadıklarımla ilgili hasbihal ettim. Arkadaşlar da bunu haberleştirip istifa edecek dediler.

İYİ Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum. Partimizin içinde yaşadığımız durumla ilgili sordular söyledim.

"RENCİDE EDİLDİK"

Partimizin, genel başkanımızın üç gün boyunca çok ağır ithamların altında bırakılmasını rencide edici bulduğumu söyledim. Rahatsız edici bir şey.

İYİ Parti'nin siyasi gardını düşürdü bu.

Hiçbir şey olmamış gibi değil benim kalbim.

DANANIN KUYRUĞUNUN KOPACAĞI GÜN!

Öte yandan Ankara kulislerinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Pazartesi ya da Salı açıklama yapacağım. Ben şimdi milletvekili adaylığıyla ilgilenmiyorum. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyorum" dediği konuşuluyor.

İYİ PARTİ'DE HDP VE ABD KRİZİ

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyonu dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP'ye olan yakınlaşmanın İYİ Parti'de büyük bir krize neden olduğunu anlattı.







İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu konusunda önemli bir kulis bilgisini aktaran Bursalı, "Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım." dedi.



Bursalı'nın A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaptığı açıklamalar şöyle:



"Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili 'istifa ediyor, edecek' deniliyor. HDP ve ABD'deki gelişmeler nedeniyle istifa edileceği konuşuyor. Belli bir partiye gideceği konuşuluyor. Parti içerisinde şimdilik bastırıldığı, durdurulduğu söyleniyor. Bundan sonraki gelişmeler ne olacağı zaten belli Ağıralioğlu bu konuda tutarlı bir siyasetçi yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağımızı ifade ediyorum."





"EN KISA ZAMANDA AYAĞA KALKACAĞIM"

Ağıralioğlu'nun, yaşanan süreçle ilgili görüşmek üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceği öğrenildi.

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu ayağında yaşadığı burkulmayla imalı bir örnek verdi.

Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Masada yaşananlardan rahatsız olduğunu dile getiren Ağıralioğlu'nun, pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

AK Parti'den teklif aldığı iddia edilen Ağıralioğlu'nun basın toplantısında nasıl bir açıklamada bulunacağı merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu. CHP'li Engin Altay, İYİ Partililere çağrı yaparak, "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım" demişti. CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt gelmiş, Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, CHP'nin kanalı Halk TV'deki canlı yayında, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.







"KULAĞINI ÇEKMELİLER" ÇIKIŞINA DA YANIT!

Ağıralioğlu, Altay'ın sarfettiği sözler sonrası yaptığı Twitter paylaşımında, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir." demişti.