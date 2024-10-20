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İnşaatta facia: 1 ölü 1 yaralı
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İnşaatta facia: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 01:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 01:33

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı 2 katlı inşaata çay götüren ve asansör boşluğuna düşen Hülya (50) yaşamını yitirdi, eşine yardım etmek isterken aynı yere düşen Emirhan Düzen (58) ise ağır yaralandı.

Hakkari'de bir kadın asansör boşluğuna düştü. Ona yardım etmeye giden eşi ise aynı yerden aşağıya düşerek ağır biçimde yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Nedim Zeydan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ev inşaatında meydana geldi. Hülya Düzen, iddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay bırakıp evine döneceği sırada asansör boşluğuna düştü. Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak eşinin yanına gideceği sırada o da dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karı- koca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hülya Düzen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan eşi Emirhan Düzen'in ise tedavisi sürüyor.

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