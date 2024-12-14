Beylikdüzü’nde otopark kavgası can aldı

Beylikdüzü Marina’da bir kafenin otoparkında 4 kişilik bir grubun sözlü tacizine maruz kalan Muharrem Can Kurtuluş (27), yaşanan tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, otoparkta çıkan tartışmanın ardından şüphelilerin geri dönüp Kurtuluş’un aracının önünü kesmesiyle gerçekleşti. Aracından inen Kurtuluş, şüpheliler tarafından kurşunlanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheliler, Esenyurt’ta özel harekât ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerlerinde bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve hassas teraziler bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.