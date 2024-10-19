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Kadının eski eşini darbetmesi kamerada
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Kadının eski eşini darbetmesi kamerada

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 19:06 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 19:06

Ankara, Çankaya'da Y.K. (37) adlı kadının eski eşi Adem Kobal'ı (37) çalıştığı berber dükkanında darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara'da bir vatandaş takıntılı eski eşi tarafından darp edildi. Olay, 15 Ekim'de Çankaya'da ilçesinde Adem Kobal'ın çalıştığı berber dükkanında meydana geldi. Bir lokalde garson olarak çalışan Y.K., eski eşi Adem Kobal'n çalıştığı berber dükkanına gitti. Y.K., iddiaya göre yeniden evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle Kobal'a tepki gösterdi. Y.K., Adem Kobal'a tokat atıp, itekleyerek darbetti. Kobal ise eski eşini kollarında tutarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Kadının, eski eşini darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kobal'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.K., ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Kobal'ın, daha önce Y.K. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Adem Kobal, Y.K. ile Mart 2022'de evlenip, 6 Haziran 2023'te boşandıklarını söyledi. Eşinin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri süren Kobal, "O yüzden o zaman ona şiddet uygulamıştım ve boşandık. Şiddet uyguladığım için cezaevine düştüm. O da ziyarete geliyordu. 'Çıkıncı tekrar evleniriz' diye konuştuk. Ama sonra ben istemedim. Dükkana geliyor, olay çıkarıyor. Sonra da polis serbest bırakıyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen geliyor" dedi.

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