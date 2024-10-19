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D-130'da feci kaza: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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D-130'da feci kaza: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 23:41 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 23:41

Kocaeli D-130 Karayolu'nda yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kocaeli D-130 karayolunda yaşlı adama araç çarptı. Kaza, Gölcük ilçesi D130 Karayolu Karaköprü Mahallesi üstgeçit altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama, Mehmet E. idaresindeki 41 ANK 997 plakalı Opel marka panelvan araç çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen yaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Araç sürücüsü Mehmet E., "Üst geçit olmasına rağmen yaya alt geçitte karşıma çıktı. Frene bastım ama fayda etmedi, durumu kritik" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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