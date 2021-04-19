IMF'ye yanladı, yüzde 190 faizlerle vatandaşa buhranı yaşattı! İşte 128 milyar dolar yalanının baş mimarı Faik Öztrak

CHP ve FETÖ'nün yeni yalanı olan 123 milyar dolar nerede söyleminin baş mimarı Faik Öztrak'ın kirli geçmişi görenleri hayrete düşürüyor. 2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç bara aldı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflansyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi. Faik Öztrak'ın aile fertlerinin de bulunduğu makamlar göz önüne alındığında Türkiye Cumhuriyeti Öztrak ailesi önemli makamlara gelsin diye kurulmuş dedirtiyor...