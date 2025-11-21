PODCAST CANLI YAYIN
MHP’li Feti Yıldız: “İmralı’ya MHP adına ben gideceğim”

MHP’li Feti Yıldız: “İmralı’ya MHP adına ben gideceğim”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Komisyonu’nun İmralı gündemiyle yapacağı toplantı öncesi, “MHP adına İmralı’ya ben gideceğim” açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyaret planı gündeme gelirken, sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, gerekli izinlerin bakanlığa bildirileceğini, süreç tamamlanmadan kimsenin adaya gidilemeyeceğini vurguladı.

"MHP adına ben gideceğim"

Komisyonun olası İmralı ziyaretine ilişkin konuşan Yıldız, her partiden 4-5 milletvekili bulunabileceğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" dedi. AK Parti'den kimin katılacağını bilmediğini de ekledi.

"Oylama açık olmalı"

Komisyonda karar çıkmasını umut ettiklerini ifade eden Yıldız, oylamanın açık yapılması gerektiğini dile getirdi. Yıldız, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Oylama olması lazım. Ada'ya gideceksek karar alınır, oylama yapılır. Nitelikli çoğunluk aranmaz; basit çoğunluk yeterlidir. Türkiye'nin en köklü partilerinden biri olan CHP'nin de katkı sunmasını isteriz ama onlar olmasa da biz gideriz."

CHP'ye çağrı

Yıldız, sürecin önemli olduğuna dikkat çekerek, CHP'nin de komisyondaki karara destek vermesini arzuladıklarını söyledi. Oylama ve izin süreçlerinin netleşmesiyle komisyonun çalışma takviminin şekilleneceği belirtildi.

Bunlar da Var

'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Diyarbakır'da TIR kazası kamerada: 4 ölü!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Şanlıurfa'da ölümlü kavga!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!
Kağıthane’de aldattığını öne sürdüğü eşi ve sevgilisini otelde bıçakladı: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle