MHP’li Feti Yıldız: “İmralı’ya MHP adına ben gideceğim”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyaret planı gündeme gelirken, sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, gerekli izinlerin bakanlığa bildirileceğini, süreç tamamlanmadan kimsenin adaya gidilemeyeceğini vurguladı.

"MHP adına ben gideceğim"

Komisyonun olası İmralı ziyaretine ilişkin konuşan Yıldız, her partiden 4-5 milletvekili bulunabileceğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" dedi. AK Parti'den kimin katılacağını bilmediğini de ekledi.

"Oylama açık olmalı"

Komisyonda karar çıkmasını umut ettiklerini ifade eden Yıldız, oylamanın açık yapılması gerektiğini dile getirdi. Yıldız, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Oylama olması lazım. Ada'ya gideceksek karar alınır, oylama yapılır. Nitelikli çoğunluk aranmaz; basit çoğunluk yeterlidir. Türkiye'nin en köklü partilerinden biri olan CHP'nin de katkı sunmasını isteriz ama onlar olmasa da biz gideriz."

CHP'ye çağrı

Yıldız, sürecin önemli olduğuna dikkat çekerek, CHP'nin de komisyondaki karara destek vermesini arzuladıklarını söyledi. Oylama ve izin süreçlerinin netleşmesiyle komisyonun çalışma takviminin şekilleneceği belirtildi.