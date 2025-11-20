PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır'da feci TIR kazası kamerada! Böyle ölüm saçtı!

Diyarbakır-Mardin çevre yolunda TIR, taksi ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kavşakta taksiye TIR’ın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR, Taksi ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Diyarbakır'ın kırsal Batıkarakoç Mahallesi mevkisinde öğleden sonra meydana gelen kazada 31 BD 454 plakalı TIR, kavşakta 21 TT 762 plakalı taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı Hastanede

Yapılan incelemede araçlarda bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavşaktan çıkan taksiye TIR'ın hızla çarptığı anlar net bir şekilde görüldü.

