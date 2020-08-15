15.08.2020 00:43

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oruç Reis'in Akdeniz'e inmesiyle dünyanın gündemine oturmasının ardından 469 yıl öncesine atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımda, "Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551'de ise Trablus'u teslim almıştır. "Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." ifadelerine yer verdi.